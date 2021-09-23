Власти Новокузнецка высказались о возобновлении работы закрытого ТРЦ

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Глава южной столицы Кузбасса ответил на вопрос об открытии ТРЦ "Полет", закрытого еще в феврале прошлого года.

Информация об условиях возобновления работы новокузнецкого ТРЦ "Полет" прозвучала в эфире программы "Утро с мэром" в четверг, 23 сентября. На вопрос о сроках открытия торгового объекта градоначальник Сергей Кузнецов пояснил, что все зависит от того, когда будут устранены нарушения, приведшие к закрытию.

— Была проверка, были замечания, был составлен акт. Вот до тех пор, пока этот акт не будет очищен от замечаний, его не откроют, — пояснил мэр.

По словам главы Орджоникидзевского района, где располагается объект, Сергея Полева, в скором времени по данному делу пройдет заседание суда. Он отметил, что надзорные органы уже не имеют претензий к УК, ответственной за "Полет", и предположил, что на последнем заседании будет решено открыть ТРЦ.

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