Власти Новокузнецка высказались о возможности создания дома отдыха

Новокузнечане предложили властям города благоустроить бывший санаторий "КМК", так как там есть подходящая для этого территория. Мэр Сергей Кузнецов рассказал, что в городе имеется еще одна площадка – база для регби в Сосновке – на которой можно будет обустроить дом отдыха или пионерский лагерь. Градоначальник отметил, что к реализации данных планов можно привлечь предпринимателей.
– У кого есть возможности и запал на это, давайте посмотрим, – высказался градоначальник в ходе передачи "Утро с мэром".
Ранее власти Новокузнецка объявили о строительстве новой поликлиники.
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