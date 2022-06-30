Власти Новокузнецка высказались о ценах на сахар

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Жители южной столицы Кузбасса получили ответ на жалобу о подорожании важного продукта.

Сегодня, 30 июня, состоялся прямой эфир с мэром Новокузнецка Сергеем Кузнецовым, в ходе которого один из горожан пожаловался на дорогой сахарный песок в одном из сетевых магазинов.

‒ Килограмм сахара стоит 80 рублей, два килограмма ‒ 160 рублей. Цены не сбавляются, ‒ посетовал новокузнечанин.

Глава южной столицы в ответ сообщил, что данную информацию проверят соответствующие специалисты. Если цены действительно окажутся неоправданно высокими, к делу могут подключить и прокуратуру.

‒ Проверим обязательно эту арифметику, у нас есть на то соответствующая организация. Если мы увидим завышение цены, то это будет уже работа ФАС и прокуратуры, ‒ заявил Сергей Кузнецов в эфире программы "Утро с мэром".

Ранее редакция AVOKADO писала о подорожании ряда продуктов в Кемеровской области.

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