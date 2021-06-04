Власти Новокузнецка выплатили 110 млн рублей долга после вмешательства прокуратуры

Прокурорская проверка началась после появления в СМИ информации о долгах администрации и муниципальных предприятий Новокузнецка перед ресурсонабжающиими организациями. Выяснилось, что различные организации, включая образовательные и дошкольные, накопили долг на общую сумму 50 миллионов рублей за отопление и горячую воду.

Задолженность также возникла у городской администрации и других муниципальных учреждений и организаций. В результате прокуратура вынесла представление главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и потребовала погасить долг на общую сумму 110 миллионов рублей. По итогу задолженность была выплачена, передает прокуратура Кузбасса.