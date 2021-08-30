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Власти Новокузнецка в сентябре усилят контроль за пассажирами общественного транспорта

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Волна проверок в общественном транспорте Новокузнецка стартует с начала нового учебного года.

На протяжении сентября местные власти будут бороться с "зайцами", которые экономят деньги на проезде.

О предстоящих проверках сообщили представители администрации южной столицы Кузбасса. Чиновники отметили, что на протяжении сентября на территории города с утра и до вечера буду орудовать контролеры, волонтеры и полицейские, которые проверят пассажиров общественного транспорта на наличие проездного билета.


Такое пристальное внимание за безбилетниками вызвано резким скачком пассажиропотока в учебный сезон. Предполагается, что с осени и до последнего месяца весны школьники и студенты по большей части будут добираться до образовательных учреждений на пассажирском транспорте.

— Июньский месячник по борьбе с безбилетниками показал, что именно среди таких пассажиров большой объем неплательщиков, — указали в мэрии Новокузнецка.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что власти Новокузнецка усилят контроль за юными безбилетниками.

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