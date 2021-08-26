Власти Новокузнецка усилят контроль за юными безбилетниками

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Администрация южной столицы Кузбасса сообщила, что в преддверии начала нового учебного сезона усилит контроль оплаты проезда.

Оказалось, что первый учебный месяц в Новокузнецке местные власти посвятят борьбе с "зайцами" в общественном транспорте города. С их слов, усиление контроля за безбилетниками связано с сезонным увеличением их количества. Возможность резкого скачка специалисты объясняют стартом учебы в школах и учебных заведениях среднего и высшего образования.

Усиленный контроль оплаты проезда с привлечением волонтеров и сотрудников полиции начнется первого сентября, в это время традиционно начинается сезонный рост пассажиропотока, в первую очередь студентов, учащихся и школьников, – прокомментировали в мэрии.

При этом власти отметили, что по итогам проверок в июне выяснилось, что чаще всего на проезде экономят пассажиры юного возраста.


На протяжении сентябрьских дней контролеры, волонтеры и полиция будут следить за оплатой транспортных услуг в крупнейших транспортно-пересадочных узлах южной столицы региона.


Стоит отметить, что за первый месяц лета в ходе аналогичных проверок на нарушителей было составлено порядка 1400 административных протоколов. При этом штраф за безбилетный проезд многократно превышает оплату и составляет 500 рублей.

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