Власти Новокузнецка: территория вокруг городского парка станет полностью пешеходной

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил о планах сделать проезжую часть рядом со зданием администрации прогулочной.

Как сообщил Сергей Кузнецов в программе "Утро с мэром", проезд рядом с парком около здания горадминистрации планируется полностью убрать. Данное решение принято после жалоб горожан на то, что пешеходные переходы к парку расположены неудобно.

Там должен быть сплошной парк. Полностью отгородить его изгородью,хорошим красивым заборчиком,чтоб там дети гуляли безопасно, — сказал градоначальник.

Соответствующее поручение он уже выдал главному архитектору города. Кузнецов добавил, что в самом парке дополнительно установят три большие качели, лавочки и урны для мусора.

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