Власти Новокузнецка: территория вокруг городского парка станет полностью пешеходной

Как сообщил Сергей Кузнецов в программе "Утро с мэром", проезд рядом с парком около здания горадминистрации планируется полностью убрать. Данное решение принято после жалоб горожан на то, что пешеходные переходы к парку расположены неудобно.

— Там должен быть сплошной парк. Полностью отгородить его изгородью, — хорошим красивым заборчиком, — чтоб там дети гуляли безопасно, — сказал градоначальник.

Соответствующее поручение он уже выдал главному архитектору города. Кузнецов добавил, что в самом парке дополнительно установят три большие качели, лавочки и урны для мусора.