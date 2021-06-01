Власти Новокузнецка столкнулись с трудностями при открытии купального сезона

По сообщению властей, в этом году открытие купального сезона может затянуться. Это связано с тем, что вода в водоемах остается мутной и холодной. В реках при этом сохраняется высокий уровень воды.

В настоящее время запрещающие знаки уже установлены на пляже "Левобережный" и в пляжной зоне парка отдыха "Водный". Таблички с предупреждением о несоответствии санитарным нормам появились в районе пляжей "Уют" и "Черемушки". Запрещено купаться также в водоемах около садовых обществ "Металлург-2" и "Плодовод-2". Об этом сообщает МБУ "Защита населения и территории".

Напомним, ранее сообщалось, что 11 пляжей и 4 места отдыха у воды откроются в Новокузнецке примерно с 18 июня.