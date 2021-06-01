Власти Новокузнецка создали проблемы для местных автомобилистов из-за собрания угольщиков

Мероприятия в рамках форума "Уголь и майнинг" пройдут в Новокузнецке с 1 по 4 числа первого летнего месяца. В связи с организацией собрания угольщиков схема движения по оживленной дороге города изменена.

— С целью недопущения заторовых ситуаций по улице 40 лет ВЛКСМ, собственник дороги принял решение об изменении организации дорожного движения на данном участке на период проведения ярмарки. Госавтоинспекция просит водителей заблаговременно выбирать маршруты движения, — рассказали в пресс-службе

Отмечается, что речь идет об улице Промстроевская в сторону кольцевых развязок Гормолзавода. Кроме того, дорожники установили дополнительные путевые знаки в Заводском районе.