Власти Новокузнецка сообщили об изменении нескольких автобусных маршрутов

Изменения коснулись движения трех новокузнецких автобусов: №70 (Советская площадь – Веры Соломиной), №27 (Планета – Челюскина) и №28 (Левый берег – Лента).

На маршруте № 28 с 4 ноября сократились интервалы движения по выходным дням.

Автобусы с маршрутом № 27 при движении в Куйбышевский район будут останавливаться на двух дополнительных пунктах: "Детская поликлиника" и "Лазо". Трасса маршрута изменится, поэтому автобусы будут ехать через улицы Мичурина и Лазо. Расписание движения будет также скорректировано из-за увеличения времени, которое потребуется на выполнение рейса. Изменения вступят в силу сегодня, 5 ноября.



Маршрут № 70 будет изменен до появления трамвайного кольца на привокзальной площади.

– Часть автобусов будет направлена по схеме аналогичной временной трассе маршрута на время закрытия трамвайного движения – через улицу Дружбы. Графики движения будут скорректированы, на автобусах будет размещен специальный маршрутоуказатель, – рассказал глава города Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети.

Подчеркивается, что часть автобусов будет работать по основной схеме движения, но с корректировкой расписания. Изменения также вступят в силу с сегодняшнего дня.