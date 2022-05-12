+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Власти Новокузнецка сообщили о запуске внутригородской электрички

0
Фото:  

Внутригородская электричка начнет курсировать по Новокузнецку с 16 мая. Подробности о запуске нового транспорта рассказал глава южной столицы региона Сергей Кузнецов.

Новая электричка начнет доставлять жителей южной столицы Кузбасса в разные части города уже с предстоящего понедельника, 16 мая. Соответствующую информацию градоначальник озвучил во время традиционного эфира "Утро с мэром".

Электричка начнет ходить до станции Новокузнецк-Северный в 6:42 с прибытием на станцию в 7:25. Отправление со станции Новокузнецк в 17:56 и на станцию Новокузнецк-Северный в 18:38 по местному времени, уточнил Кузнецов.

При этом он обратил внимание, что подобный транспорт развозил граждан во времена Советского Союза. На территории города электричка будет проходить через станции: Водный, Топольники, Садовая, Островская.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36209

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined