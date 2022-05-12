Власти Новокузнецка сообщили о запуске внутригородской электрички

Новая электричка начнет доставлять жителей южной столицы Кузбасса в разные части города уже с предстоящего понедельника, 16 мая. Соответствующую информацию градоначальник озвучил во время традиционного эфира "Утро с мэром".

– Электричка начнет ходить до станции Новокузнецк-Северный в 6:42 с прибытием на станцию в 7:25. Отправление со станции Новокузнецк в 17:56 и на станцию Новокузнецк-Северный в 18:38 по местному времени, – уточнил Кузнецов.

При этом он обратил внимание, что подобный транспорт развозил граждан во времена Советского Союза. На территории города электричка будет проходить через станции: Водный, Топольники, Садовая, Островская.