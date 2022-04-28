Власти Новокузнецка сообщили о строительстве нового ТЦ с ЗАГСом и кинотеатром

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В южной столице Кузбасса ведутся работы по возведению крупного торгового комплекса, где будет размещен кинотеатр и еще один ЗАГС.

Жители южной столицы Кузбасса поинтересовались у главы города о ходе работ на крупной стройке на улице Тореза. По мнению граждан, несмотря на то, что территория огорожена, процесс строительства на участке не ведется. При этом забор доставляет дискомфорт местным пешеходам, поскольку они вынуждены обходить его, добираясь от остановки до дома по газона.

– Мы выдавали разрешение на строительство объекта "торговый центр". На втором этаже там должен был быть кинотеатр и ЗАГС. ... Потом время на разрешение строительства прошло и мы обратились в суд, – прокомментировал Кузнецов в программе "Утро с мэром".

К слову, к обсуждению присоединился и заместитель главы по строительству Антон Черемнов. Чиновник заявил, что сейчас застройщик "повторно зашел на экспертизу". Таким образом, строительство ТЦ будет продолжено в ближайшее время.

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