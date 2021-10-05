Власти Новокузнецка сообщили о сроках восстановления движения трамваев

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Власти южной столицы Кузбасса дали ответ на вопросы о завершении ремонта трамвайных путей.

На странице мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова в социальной сети появились вопросы от жителей города, обеспокоенных незавершенными ремонтными работами на трамвайных путях. Ответ предоставило Управление по транспорту и связи города Новокузнецка.

‒ Открыть движение изначально было запланировано в срок до середины октября, мы неоднократно говорили, что работы будут завершены в первую декаду октября, ‒ сообщили в ведомстве.

Отмечается, что срок исполнения работ на одном участке составляет 18 дней. Напомним, что ремонт трамвайных путей в Новокузнецке стартовал в начале прошлого месяца.

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