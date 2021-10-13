Власти Новокузнецка сообщили о резком росте числа заболевших COVID-19

Сергей Кузнецов сообщил, что количество вызовов скорой помощи увеличилось с 460 до 490 случаев в сутки, а число заболевших коронавирусом за последнее время резко возросло.

‒ За июнь было - 35-40 случаев; июль - 80-100; август -50-70; сентябрь - 25-45; с начала октября медики фиксируют от 50 случаев и выше. За последние сутки - 100 человек, ‒ отметил мэр Новокузнецка на своей странице в социальной сети.

В больницах города с начала октября развернули 883 резервные койки. Из них на сегодняшний день свободны 217 коек (24% фонда).

Отмечается, что в стационар попадают не только взрослые, но и дети, подростки и молодые люди до 35 лет. Врачи регистрируют тяжелые последствия и постковидные осложнения у пожилых людей и работоспособного населения.