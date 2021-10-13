Власти Новокузнецка сообщили о резком росте числа заболевших COVID-19

0
Фото:  

Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал об увеличении темпа роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Сергей Кузнецов сообщил, что количество вызовов скорой помощи увеличилось с 460 до 490 случаев в сутки, а число заболевших коронавирусом за последнее время резко возросло.

‒ За июнь было - 35-40 случаев; июль - 80-100; август -50-70; сентябрь - 25-45; с начала октября медики фиксируют от 50 случаев и выше. За последние сутки - 100 человек, ‒ отметил мэр Новокузнецка на своей странице в социальной сети.

В больницах города с начала октября развернули 883 резервные койки. Из них на сегодняшний день свободны 217 коек (24% фонда).


Отмечается, что в стационар попадают не только взрослые, но и дети, подростки и молодые люди до 35 лет. Врачи регистрируют тяжелые последствия и постковидные осложнения у пожилых людей и работоспособного населения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30013

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined