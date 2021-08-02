Власти Новокузнецка сократили праздник гвардейцам и десантникам из-за коронавирусных запретов

0
Фото:  

В 2021 году программа празднования Дня Воздушно-десантных войск в южной столице Кузбасса значительно сокращена. Такое решение местная администрация приняла в связи с высокой заболеваемостью китайским вирусом.

Традиционное шествие гвардейцев и десантников в Новокузнецке не состоится. Кроме того, праздничный забег также попал под запрет из-за ограничений на массовые мероприятия в связи со сложной обстановкой заражения населения вирусом COVID-19 в регионе.


О том, как сегодня в понедельник, 2 августа, пройдет празднование Дня Воздушно-десантных войск,

рассказал председатель правления Новокузнецкого отделения РСВА Сергей Ливадный.

К сожалению, отметить памятную дату с прежним размахом мешают ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Но встрече боевых друзей быть! заявил чиновник.

Стоит отметить, что праздник начнется утром в 10:30 по местному времени, а сбор назначен у мемориала "Черный тюльпан", там же десантники и гвардейцы возложат к памятнику цветы и почтут память погибших товарищей.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27645

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined