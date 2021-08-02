Власти Новокузнецка сократили праздник гвардейцам и десантникам из-за коронавирусных запретов

Традиционное шествие гвардейцев и десантников в Новокузнецке не состоится. Кроме того, праздничный забег также попал под запрет из-за ограничений на массовые мероприятия в связи со сложной обстановкой заражения населения вирусом COVID-19 в регионе.

О том, как сегодня в понедельник, 2 августа, пройдет празднование Дня Воздушно-десантных войск,

рассказал председатель правления Новокузнецкого отделения РСВА Сергей Ливадный.

– К сожалению, отметить памятную дату с прежним размахом мешают ограничения, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Но встрече боевых друзей быть! – заявил чиновник.

Стоит отметить, что праздник начнется утром в 10:30 по местному времени, а сбор назначен у мемориала "Черный тюльпан", там же десантники и гвардейцы возложат к памятнику цветы и почтут память погибших товарищей.