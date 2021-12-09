Власти Новокузнецка рассмотрят проект кольца на городской площади

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов заявил о планах на создание кольцевого движения на привокзальной площади.

Во время передачи "Утро с мэром" Сергей Кузнецов рассказал, что в планах — создание транспортного кольца на привокзальной площади. При этом градоначальник подчеркнул, что горожане не единогласно поддерживают такое решение: часть новокузнечан считает, что новое сооружение будет загромождать пространство.

— Я придерживаюсь мнения, что трамвай должен идти с Транспортной, добраться до вокзала, развернуться, взять пассажиров и снова уйти по Транспортной на Циолковского, на Дружбы, через Кузнецкий мост и дальше через Кузнецкий район, — рассказал Сергей Кузнецов в ходе прямого эфира в Instagram.

Мэр южной столицы Кузбасса отметил, что на создание проекта кольца будут выделены деньги, а готовый проект позволит выявить положительные и негативные способы строительства.

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