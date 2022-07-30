Власти Новокузнецка рассказали об отмене пересадочного тарифа

В минувшую пятницу, 29 июля, в Новокузнецке состоялся брифинг, в ходе которого мэр Сергей Кузнецов рассказал о планах на отмену пересадочного тарифа. Изначально предполагалось, что он перестанет действовать в городе уже 1 августа, однако власти южной столицы Кузбасса решили перенести нововведение на осень.

– Мы продлим действие пересадочного тарифа до 1 октября. Но с одним условием. У нас весь город и все жители становятся контролерами. Вот едем мы все вместе с вами в автобусе, и если мы кого-то увидели, что он демонстративно не платит, мы говорим: "Дорогой товарищ, вы не хотите заплатить за проезд?", – заявил Сергей Кузнецов.

Также градоначальник подчеркнул, что если данные действия оправдают себя, то пересадочный тариф могут и вовсе не отменять, сообщает VSE42.Ru. При этом власти Новокузнецка отметили, что перевозчики получают компенсацию для поддержания пересадочного тарифа, а горожане продолжают не оплачивать проезд.

По официальным данным, доля "зайцев" в общественном транспорте южной столицы Кузбасса в некоторые дни достигает 40%.