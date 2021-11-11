Власти Новокузнецка рассказали о застройке одного из городских пустырей

Накануне в социальных сетях мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появился пост, в котором глава города рассказал о строительстве детского сада на 190 мест. Дошкольное учреждение появится на месте пустыря между домами № 57 и 61 по проспекту Авиаторов.

‒ Очень важно, что до наступления холодов строители подвели к учреждению теплотрассу. В настоящее время сделаны все ростверки под устройство колонн. Строители приступили к следующему этапу – заливке непосредственно колонн и работам по кирпичной кладке, ‒ рассказал Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Также завершились бетонные работы по цоколю и началось армирование стен первого этажа. Глава города отметил, что работы идут согласно графику. Всего на объекте задействованы 46 человек.