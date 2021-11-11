Власти Новокузнецка рассказали о застройке одного из городских пустырей

0
Фото:  

Новокузнецкий градоначальник обозначил, что появится на месте многолетнего пустыря в Новоильинском районе.

Накануне в социальных сетях мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появился пост, в котором глава города рассказал о строительстве детского сада на 190 мест. Дошкольное учреждение появится на месте пустыря между домами № 57 и 61 по проспекту Авиаторов.

‒ Очень важно, что до наступления холодов строители подвели к учреждению теплотрассу. В настоящее время сделаны все ростверки под устройство колонн. Строители приступили к следующему этапу – заливке непосредственно колонн и работам по кирпичной кладке, ‒ рассказал Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Также завершились бетонные работы по цоколю и началось армирование стен первого этажа. Глава города отметил, что работы идут согласно графику. Всего на объекте задействованы 46 человек.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30923

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined