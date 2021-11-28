Власти Новокузнецка рассказали о ходе работ в будущем театре кукол

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов раскрыл подробности реставрации "Коммунара".

Сообщается, что на работах по реставрации здания кинотеатра "Коммунар" задействованы около 70-80 человек ежедневно. Строители начали формирование рядов в зрительном зале будущего театра кукол и монтаж механической части над сценой. Ожидается, что установка современного светового и звукового оборудования позволит проводить мероприятия разного уровня, вплоть до крупных концертов. В административной части ведутся работы по монтажу потолков, подготовке полов для укладки линолеума. Световые проемы здания приготовлены для монтажа цветных витражей.

– Сейчас специалисты сосредоточены на смысловом наполнении пространства. Прежний исторический облик удалось сохранить. В процессе реставрации заменили 63 окна, восстановили двери, лепнину и вазоны. Впереди – этап создания архитектурного образа, – рассказал градоначальник Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Глава города подчеркнул, что на сегодняшний день почти все помещения будущего театра находятся в большой стадии готовности.

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