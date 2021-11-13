Власти Новокузнецка раскрыли подробности строительства дороги до новой инфекционной больницы

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов выложил пост в социальной сети, в котором описал ход работ по строительству дороги до новой инфекционной больницы №8, открытие которой состоялось в сентябре 2021 года.



Градоначальник сообщил, что дорожники закончили устройство насыпи будущей дороги из щебеночно-песчаной смеси. Строители применяют на объекте специальную раскладку для предотвращения просадок и деформации основания.

– Для защиты сетей существующей хозяйственно-бытовой канализации уже выполнено полностью устройство ливневой канализации, произведена укладка гофрированных труб и монтаж колодцев, – рассказал Сергей Кузнецов на своей странице в Instagram.

Глава южной столицы Кузбасса подчеркнул, что окончание строительства дороги запланировано на июль 2022 года.