Власти Новокузнецка раскрыли название нового района города

Сегодня, 14 июля, состоялся прямой эфир с главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым. В ходе передачи был поднят вопрос о том, как будет называться новый район города. Градоначальник рассказал, что обозначенные территории названы Седьмым районом.

‒ Так мы его и назвали. Сначала это было условно-проектное название, сейчас мы назвали его Седьмой район. Всем это "зашло", ‒ заявил Кузнецов в программе "Утро с мэром".

Также глава южной столицы Кузбасса отметил, что предложения по переименованию района не принимаются.

Ранее стало известно, что центром нового района Новокузнецка станет аэропорт.