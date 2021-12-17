Власти Новокузнецка раскрыли адреса елочных базаров

Елочные базары в Новокузнецке начали открываться уже с 15 декабря. Приобрести лесную красавицу горожане смогут в 14 точках города по адресам:
- ул. Транспортная, 7/2;
- ул. Циолковского, 2А;
С 20 декабря новогодние деревья местные жители смогут купить:
- Площадь общественных мероприятий Центрального района (между административными зданиями по ул. Свердлова, 20 и ул. Кирова, 55);
- Площадка между многоквартирными жилыми домами по ул. Транспортная, 105/111;
- Площадка напротив кооперативных погребов по ул. Транспортная, 110;
- Площадка, расположенная напротив ТРЦ "Планета", по ул. ДОЗ, 10а;
- Площадка напротив бывшего торгового центра "Сибирь" по пр. Октябрьский, 21А;
- Площадка, расположенная около ТВК "Ника", по адресу: ул. Павловского, 11;
- Площадка, расположенная на территории ТРЦ "Глобус", по адресу: ул. Тольятти, 27а;
- Площадка, расположенная напротив здания ТЦ "Березка", по адресу: ул. 40 лет ВЛКСМ, 40Б;
- Площадь Ленина напротив многоквартирного жилого дома с административными помещениями по ул. Ленина, 38;
- Площадка по пр. Шахтеров, 12А и ТРЦ "Полет", по пр. Шахтеров, 19А.
В пресс-центре города отметили, что елочный базар откроется и напротив многоквартирного дома по улице Новоселов, 31, а с 21 декабря хвойную красавицу можно будет приобрести возле физкультурно-оздоровительного комплекса "Ильинский" по улице Новоселов, 17.
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