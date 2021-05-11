Власти Новокузнецка прокомментировали появление плитки для слепых в городе

Ярко-желтые полосы, которые появились возле зон пешеходных переходов, привлекли внимание жителей южной столицы Кузбасса. Глава города Сергей Кузнецов в личном Instagram-аккаунте объяснил причину, по которой было принято решение положить покрытие на дорогах города.

— С каждым годом трафик движения возрастает, и мы в ближайшие годы будем выполнять такие мероприятия на всех основных магистралях. Переходить дорогу в неположенном месте — нельзя! Это — ваша жизнь, — сообщил глава города.

Кроме того, тактильное покрытие с так называемыми блоками Брайля помогает ориентироваться в пространстве людям с нарушениями зрения.