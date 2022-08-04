Во время традиционной программы "Утро с мэром" глава Новокузнецка Сергей Кузнецов объяснил горожанам причину, по которой у стен "заброшки" на улице Запорожской до сих пор нет никаких ограждений.

Как оказалось, несмотря на требования администрации забор не выставляет банк, в собственность которого перешло здание после банкротства собственника.

– На все наши требования выставить ограждения они соглашаются, но до сих пор ограждения, я так понимаю, нет. Снести мы это здание не можем, потому что оно в залоге и потому что оно представляет интерес частного владения, поэтому ситуация серьезная,– объяснил ситуацию градоначальник.

При этом он пообещал своим гражданам, что все-таки разберется с этой проблемой еще до начала следующей передачи, эфир которой появится через неделю.