Власти Новокузнецка призвали граждан не оплачивать проезд транспортными картами

На официальной странице новокузнецкой мэрии в социальных сетях появилось сообщение с призывом временно отказаться от использования транспортных карт. Гражданам предлагается на ближайшие 24 часа перейти на оплату проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт или наличными.

Под временный запрет попали:

Единая транспортная карта,

Карта школьника,

Карта учащегося,

Карта пенсионера.

Отмечается, что причина таких изменений заключается в сбое, который произошел во время обновления программного обеспечения системы валидации. В связи с этим средства на остатке могут отображаться некорректно.