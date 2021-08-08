Власти Новокузнецка призвали граждан не оплачивать проезд транспортными картами

На официальной странице новокузнецкой мэрии в социальных сетях появилось сообщение с призывом временно отказаться от использования транспортных карт. Гражданам предлагается на ближайшие 24 часа перейти на оплату проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт или наличными.
Под временный запрет попали:
- Единая транспортная карта,
- Карта школьника,
- Карта учащегося,
- Карта пенсионера.
Отмечается, что причина таких изменений заключается в сбое, который произошел во время обновления программного обеспечения системы валидации. В связи с этим средства на остатке могут отображаться некорректно.
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