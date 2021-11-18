Власти Новокузнецка приостановили реконструкцию парка из-за активистов

Подробности о приостановлении работ в парке Гагарина рассказал градоначальник южной столицы Кузбасса в ходе утреннего еженедельного эфира "Утро с мэром", который вышел в четверг, 18 ноября.

Чиновник отметил, что запрет на проведение реконструкции наложен из-за общественников. Якобы они выступили против перемен в районе зоны для отдыха и возмутились возможностью вырубки части насаждений. В число противников стройки, с его слов, вошли: экоактивисты, поэты, певцы, работники высшего образования.

— Взяли, все перевернули, все передернули. Никто парка не вырубал. Просто хотели сделать нормальные дорожки вместо кривого асфальта. Вместо каруселей, на которых я еще катался в 1969 году, сделать нормальные аттракционы, возобновить фонтаны, высадить новые деревья вместо аварийных, — указал глава города.

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