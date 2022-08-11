Во время традиционного эфира "Утро с мэром" глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов сообщил своим гражданам, что борьба с безбилетниками в городе продолжается. По мнению чиновника, внедрение компьютеров в общественный транспорт Новокузнецка – это дорогое удовольствие для городского бюджета, а вот отсутствие старых, но проверенных временем кондукторов тоже имеет негативные финансовые последствия, поскольку "зайцы" нагло грабят администрацию.

Таким образом, для восполнения всех "краж" из бюджета в местном правительстве решили экономить деньги на транспортниках. Кузнецов заявил, что не намерен выплачивать компании "Питеравто" те суммы, которые были украдены пассажирами из бюджета.

– Дальше начнутся задержки зарплата у водителей, а также не выходы на линии, – спрогнозировал он.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что мэр Новокузнецка высказался о возвращении кондукторов.