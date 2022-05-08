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Власти Новокузнецка предупредили о перекрытии движения в центре города

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Проезд и стоянка автотранспорта на нескольких улицах южной столицы Кузбасса будут запрещены из-за праздника.

По данным властей Новокузнецка, с 17:00 часов 8 мая до 16:00 9 мая стоянка транспортных средств будет запрещена по следующим адресам:

  • улица Кирова у домов №№50, 56, 64, 74, 82, 88, 103, напротив зданий №№52А, 58А, 71, 89Б;
  • проспект Октябрьский у домов №№6, 10, 13, 23, 31, 40.

Кроме того, в День Победы с 06:00 до 16:00 часов будет ограничено движение автомобилей по нескольким дорогам. А именно:

  • улица Кирова: от пересечения с проспектом Дружбы до перекрестка с круговым движением у дома №55;
  • проспект Октябрьский: от перекрестка с круговым движением у дома №55 по улице Кирова до пересечения с проспектом Дружбы;
  • улица Циолковского: от Бульвара Героев до пересечения с улицей Кузнецова;
  • улица Тольятти: от здания №27 до дома №25; от пересечения с улицей Франкфурта до проезда за зданием №70 по улице Кирова;
  • проспект Кузнецкстроевский: от пересечения с проспектом Пионерским до перекрестка с круговым движением у дома 55 по улице Кирова;
  • улица Свердлова: от пересечения с улицей Кирова до улицы Тольятти.
  • улица Франкфурта: от пересечения с улицей Тольятти до пересечения с улицей Запорожской;
  • улица Тольятти: от пересечения с проспектом Пионерским до дома №27;
  • улица Тольятти: от пересечения с проспектом Ермакова до пересечения с улицей Франкфурта.

Отмечается, что данные меры были приняты из-за проведения мероприятий ко Дню Победы.


Ранее об организации движения транспорта 9 мая рассказали власти Кемерова.

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