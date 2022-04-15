Власти Новокузнецка предупредили о новой схеме движения в Центральном районе

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что схема движения в Центральном районе изменена. Нововведения затронули перекресток улицы Тольятти и улицы Транспортной. Теперь автомобилистам запрещено движение со стороны улицы Тольятии на улицу Транспортную.

‒ Решение принято по результатам проведения выездного совещания с участием представителей администрации города, ресурсоснабжающих организаций и ГИБДД, ‒ отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Новая схема будет действовать до момента, когда рабочие устранят причины дефекта на проезжей части. Точную дату глава города не назвал.

Автомобилистов призвали соблюдать ПДД и обращать внимание на знаки.