Власти Новокузнецка предрекли резкий скачок заболевших COVID-19 в ближайшие дни

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в Instagram-аккаунте раскрыл данные по заболеваемости жителей города. По мнению чиновника, ситуация обострилась из-за нового штамма "омикрон".

По данным градоначальника, один случай инфицирования штаммом “омикрон” китайского вируса уже зарегистрирован в Кузбассе. Да и в целом за минувшую неделю жители Новокузнецка стали болеть в два раза чаще, также возросло число обращений в детские поликлиники.


Так, за последние семь дней случаи выявления инфекции у детей возросли до 30% от общего числа пациентов с COVID-19. Стоит отметить, что в период до 17 января показатель достигал всего 18%.

Сегодня на станцию скорой медицинской помощи поступает в среднем 516 вызовов в день. Коечный фонд ковидных госпиталей на 24.01.2022 составляет 497 коек. По госпитализации: 203 койки свободно, что составляет 40% от общего коечного фонда (норматив свободных коек – 20%). За неделю пациентов (с диагнозом COVID-19) госпитализировано 304 человека, из них 45 — находятся под аппаратом ИВЛ, — заключил чиновник.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что вакцина для детей от COVID-19 спровоцировала в Кузбассе массовые возражения.

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