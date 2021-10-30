Власти Новокузнецка потратят почти 7 млн рублей на отлов собак

Власти Новокузнецка ищут компанию для отлов бездомных собак. Сумма контракта составляет 6 801 760 рублей, действовать он будет до 31 марта 2022 года. Об этом сообщили в городской администрации.

– Все мероприятия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе содержание животных, проявляющих немотивированную агрессию, будут оплачиваться за счет выделенных денежных средств (субвенции) из областного бюджета, – отметили в мэрии.

При этом говорится, что в рамках прошлого контракта ловлей животных занималось ООО "ОБЖ", которое за 2021 год поймало 572 животных без владельцев, 470 были возвращены на прежние места. Еще 102 проявляющих агрессию собаки находятся в приюте "Шанс на жизнь" зоозащитной организации "Кот и пес". Компания получила за работу 5 394 842 рубля.