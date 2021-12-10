Власти Новокузнецка потратят 10 млн рублей на перевозку чиновников

Объектом аукциона, объявленного мэрией Новокузнецка, является оказание транспортных услуг для градоначальника, должностных лиц и иных работников администрации и ее органов в 2022 году. В прикрепленной документации указывается, что для осуществления перевозок потребуется 30 машин. В частности, четыре внедорожника, пять микроавтобусов и один грузопассажирский автомобиль.

Стартовая цена торгов, размещенных на официальном портале госзакупок, составляет 10 324 589 рублей. Подача заявок продлится до 14 декабря текущего года.