Стоит отметить, что ранее пассажиров без билетов в общественном транспорте Новокузнецка выявляли контролеры, полицейские, сотрудники Росгвардии и активисты из спортивных комитетов города. Сейчас к ним на помощь подключат студентов.

– Если все будут платить так, как задумано и так как платят сейчас, тогда весь общественный транспорт будет работать по планам, – подытожил Кузнецов.

Также градоначальник отметил, что при оплате проезда всеми гражданами местный муниципалитет не будет нести дополнительные убытки за тех, кто не приобретает билет.