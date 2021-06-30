Власти Новокузнецка подключат студентов к ловле "зайцев" в общественном транспорте

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На помощь контролерам в охоте за "зайцами", которые после транспортной реформы бесплатно разъезжают в общественном транспорте Новокузнецка, вышли студенты. О привлечении молодежи к ловле безбилетников рассказал мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов.

Стоит отметить, что ранее пассажиров без билетов в общественном транспорте Новокузнецка выявляли контролеры, полицейские, сотрудники Росгвардии и активисты из спортивных комитетов города. Сейчас к ним на помощь подключат студентов.

Если все будут платить так, как задумано и так как платят сейчас, тогда весь общественный транспорт будет работать по планам, – подытожил Кузнецов.

Также градоначальник отметил, что при оплате проезда всеми гражданами местный муниципалитет не будет нести дополнительные убытки за тех, кто не приобретает билет.

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