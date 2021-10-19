Власти Новокузнецка озвучили подробности реставрации здания кукольного театра

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Мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов рассказал о ходе строительных и ремонтных работ, проводимых в городском театре кукол.

В Новокузнецке продолжаются работы на здании кинотеатра "Коммунар", которое реставрируют для дальнейшего размещения там кукольного театра. Сергей Кузнецов отчитался о ходе работ на своей странице в социальной сети.


Глава города сообщил, что чистовые работы на фасаде почти закончены. Также сделаны отмостки пешеходной части и ливнеприемные лотки. Завершается обустройство бордюров и асфальтирование. Театр полностью подключен к городской системе тепло-водо-электроснабжения.

‒ С тыльной стороны здания приводятся в соответствие ряд объектов, которые невозможно было оставить в прежнем виде. Фасад трансформаторной подстанции уже отремонтирован. Параллельно ведутся работы в здании городского туалета, ‒ рассказал мэр на своей странице в Instagram.

Ранее редакция AVOKADO писала о незаконных действиях компании, занимающейся реставрацией "Коммунара".

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