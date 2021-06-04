Власти Новокузнецка озвучили новые подробности строительства арены Металлургов

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В социальных сетях мэр южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов отчитался о ходе строительных работ на Арене Кузнецких Металлургов.

Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте градоначальника. В тексте поста он указал, что на данный момент подрядчик завершил демонтаж аварийных плит на втором и третьем этажах, а также закончил работы по сбору трибун на главной чаше арены, где сейчас ведется покраска.

– На следующей неделе выездное рабочее совещание проведем с привлечением общественности, болельщиков, представителей команды ХК “Металлург”, – указал мэр Новокузнецка.


Кузнецов заверил, что сегодня, 4 июня, рабочие приступят к сбору третьего и четвертого секторов трибун. За минувшую неделю наемники отчистили территорию от строительного мусора, а также установили 11 камер видеонаблюдения.

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