Власти Новокузнецка озвучили итоги ремонта Арены металлургов

Некоторые итоги после затяжных работ по обустройству Арены кузнецких металлургов в Новокузнецке озвучил мэр города Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте. Со слов чиновника, на объекте появились вода и свет. В настоящий момент рабочие занимаются подключением мощных приборов освещения в здании.

— Готовы туалетные комнаты, сама чаша Арены. Практически все порталы на втором этаже «одеты» в плитку, а стены помещений — обшиты гипсокартоном, — рассказал мэр в соцсети.

Кроме того, на трибунах дворца уже частично установлены кресла для посетителей. Также специалисты приступили к монтажу витражей на третьем этаже строения, конструкции позволят предотвратить попадание солнечного света на чашу Арены и мультимедийную конструкцию.