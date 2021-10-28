Власти Новокузнецка озвучили итоги ремонта Арены металлургов

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Мэр южной столицы Кузбасса в социальной сети подвел итоги ремонтных работ на крупном спортивном объекте города.

Некоторые итоги после затяжных работ по обустройству Арены кузнецких металлургов в Новокузнецке озвучил мэр города Сергей Кузнецов в своем Instagram-аккаунте. Со слов чиновника, на объекте появились вода и свет. В настоящий момент рабочие занимаются подключением мощных приборов освещения в здании.

Готовы туалетные комнаты, сама чаша Арены. Практически все порталы на втором этаже «одеты» в плитку, а стены помещений — обшиты гипсокартоном, — рассказал мэр в соцсети.

Кроме того, на трибунах дворца уже частично установлены кресла для посетителей. Также специалисты приступили к монтажу витражей на третьем этаже строения, конструкции позволят предотвратить попадание солнечного света на чашу Арены и мультимедийную конструкцию.

Фото: Instagram / skuznetsov_nk

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