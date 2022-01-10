Власти Новокузнецка ответили на жалобы о перекрытом тоннеле

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Жители южной столицы Кузбасса возмутились долгой реконструкцией тоннеля в Новоильинском районе. Глава города обозначил нюансы работ.

Сегодня, 10 января, в социальных сетях мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова появилось сообщение от недовольных горожан. Новокузнечане выразили возмущение в связи с тем, что тоннель в Новоильинском районе остается перекрытым на протяжении нескольких лет. Из-за этого, по словам пользователей, возникают дорожные заторы.

‒ "Новоильинцы хотят чтоб реализовался как можно быстрее план тоннеля. Невозможно выехать утром с района, а вечером не можем заехать, ужасные пробки... Когда реализуете?", "Четвертый год <...> все новые причины. Неизвестно, сколько еще будет продолжаться это безобразие!" (стиль авторов сохранен - прим. ред.), ‒ написали комментаторы на странице главы города в Instagram.

На жалобы новокузнечан ответил мэр. Он сообщил, что на реконструкцию тоннеля требуется сумма в четверть миллиарда рублей, и в 2022 году работы проведены не будут.

‒ Стоимость работ 250 млн рублей. В этом году по программе нацпроекта деньги на реконструкцию тоннеля не выделены, ‒ написал Сергей Кузнецов.

Напомним, что опасный тоннель в Новокузнецке закрыли еще в марте 2019 года. Глава города сообщал, что работы по реконструкции будут закончены к осени 2020 года.

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