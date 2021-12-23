Власти Новокузнецка ответили на жалобы горожан о смоге

Накануне в социальных сетях появились многочисленные жалобы от жителей Новокузнецка. Горожане остались недовольны ненадлежащим состоянием воздуха.

‒ "Что за смог сегодня, 22 декабря, накрыл наш дорогой Новокузнецк, я думал что уже привык к подобному, но сегодняшний случай выходящий из ряда вон", " И время 21:50 смог стоит", "Это что сейчас происходит в городе?! Нас травят?!", ‒ возмутились новокузнечане в социальных сетях мэра Сергея Кузнецова.

На жалобы ответили сотрудники комитета экологии Новокузнецка. Они сообщили, что на территории всей области нет ветра, у земли пониженная температура, а на высоте воздух теплый. В такой ситуации в приземном слое атмосферы образуется смог, состоящий из дыма, тумана, выбросов предприятий, печей и автомобилей.

‒ Гидрометобсерваторией для предприятий города объявляется режим НМУ (неблагоприятных метеоусловий - прим. ред.) с целью проведения мероприятий, исключающих образование неорганизованных выбросов, ‒ заявили специалисты.

Напомним, что на очищение воздуха в Новокузнецке власти планируют потратить миллиарды рублей. Сергей Кузнецов рассказал о мерах по информированию жителей об экологической ситуации.

Ранее редакция AVOKADO писала о введении режима "черного неба" и в Кемерове. Областная столица вошла в топ городов с самой плохой экологией.