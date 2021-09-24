Власти Новокузнецка ответили на вопрос о появлении новой кольцевой развязки

Жители Новокузнецка интересуются, будет ли расширяться дорога на повороте в сторону поселка Металлург, поскольку из-за пробок поездки отнимают много времени. В эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов согласился, что подобные изменения действительно нужны. Он пояснил, что до настоящего времени проезжая часть не расширялась ввиду отсутствия денег.

— Поэтому как только будет проект, мы это сделаем. Либо кольцевую развязку, либо так называемые съезды-заезды, разгонные полосы. Но сейчас нужно научиться выстраивать алгоритм этого светофора и работать по нему, — заявил градоначальник.

Он отметил, что в его видении стоит провести на том участке скоростной трамвай, чтобы сократить время пассажиров в пути до Ильинки.