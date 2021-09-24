Власти Новокузнецка ответили на вопрос о появлении новой кольцевой развязки

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В южной столице Кузбасса может произойти расширение дорожного полотна по направлению к поселку. Об этом сообщили городские власти.

Жители Новокузнецка интересуются, будет ли расширяться дорога на повороте в сторону поселка Металлург, поскольку из-за пробок поездки отнимают много времени. В эфире программы "Утро с мэром" глава города Сергей Кузнецов согласился, что подобные изменения действительно нужны. Он пояснил, что до настоящего времени проезжая часть не расширялась ввиду отсутствия денег.

Поэтому как только будет проект, мы это сделаем. Либо кольцевую развязку, либо так называемые съезды-заезды, разгонные полосы. Но сейчас нужно научиться выстраивать алгоритм этого светофора и работать по нему, — заявил градоначальник.

Он отметил, что в его видении стоит провести на том участке скоростной трамвай, чтобы сократить время пассажиров в пути до Ильинки.

Да!
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