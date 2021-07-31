Власти Новокузнецка отменили вечеринку с российскими звездами из-за коронавируса

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Фестиваля "Земля. Воздух", в рамках которого должны были выступить молодые звезды России, не состоится в Новокузнецке по причине высокой заболеваемости коронавирусом.

Ранее проведение массового мероприятия было запланировано на 31 июля. Концерт должен был состояться в парке культуры "Водный" в Новокузнецке, но из-за опасения вспышки COVID-19 местные власти отменили масштабную вечеринку.

– К сожалению, мероприятие, которое должно состояться 31 июля "Земля. Воздух", не может быть проведено по причине эпидемиологической ситуации в регионе, – сообщили организаторы в соцсетях.

К документу об отказе в организации дискотеки прикреплены фотографии уведомлений от полиции и Роспотребнадзора, в которых напоминают о действующих коронавирусных ограничениях в регионе.


Стоит отметить, что на фестивале "Земля. Воздух" должны были выступить восходящие звезды российского шоу-бизнеса. Речь идет о двух юных музыкальных исполнителях: певце Егоре Шипе и артистке Дарье Гривине, которая известна широкой аудитории под сценическим псевдонимом GRIVINA.

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