Власти Новокузнецка организуют распознающую лица систему видеонаблюдения

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Жители южной столицы Кузбасса будут находиться под наблюдением камер, способных распознавать лица.

Сегодня, 16 июня, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в городе планируется создание системы видеонаблюдения, которая поможет в поисках злоумышленников. В частности, градоначальник припомнил недавние случаи вандализма, произошедшие в южной столице региона. Кузнецов отметил, что специалисты хотят проанализировать имеющееся оборудование и "достроить" те камеры, которые не отвечают требованиям.

— Мы хотим взяться за видеонаблюдение в городе. Сделать со временем функцию распознавания лиц, запись, расчет движения, траектории. Чтобы такие преступления за пять минут раскрывать, — рассказал Сергей Кузнецов в эфире передачи "Утро с мэром".

Глава города также подчеркнул, что в создании единой системы мониторинга планируется задействовать камеры на объектах бизнеса, в торговых центрах и общественном транспорте.

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