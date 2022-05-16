Власти Новокузнецка опубликовали расписание нового электропоезда

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График работы городской электрички в южной столице Кузбасса появился в Сети.

С сегодняшнего дня, 16 мая, в Новокузнецке начинает работу электропоезд, который соединит три городских района: Центральный, Кузнецкий и Заводской. На маршрут выйдут электрички №7107 и №7108: первая будет курсировать в утреннее время, а вторая ‒ вечером.


Маршрут поезда будет проходить от станции Новокузнецк-Северный до станции Новокузнецк. Стоимость проезда не будет отличаться от цен в общественном транспорте. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале. Кроме того, градоначальник опубликовал расписание нового электропоезда.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что скорый электропоезд соединит три района Новокузнецка.

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