Власти Новокузнецка опубликовали расписание нового электропоезда

С сегодняшнего дня, 16 мая, в Новокузнецке начинает работу электропоезд, который соединит три городских района: Центральный, Кузнецкий и Заводской. На маршрут выйдут электрички №7107 и №7108: первая будет курсировать в утреннее время, а вторая ‒ вечером.

Маршрут поезда будет проходить от станции Новокузнецк-Северный до станции Новокузнецк. Стоимость проезда не будет отличаться от цен в общественном транспорте. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале. Кроме того, градоначальник опубликовал расписание нового электропоезда.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что скорый электропоезд соединит три района Новокузнецка.