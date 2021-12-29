Власти Новокузнецка опубликовали программу новогодних мероприятий

Подробности празднования главного праздника года мэр Новокузнецка Сергей Кунецов соообщил в своем Instagram-аккаунте.

Так, со слов градоначальника, из-за морозной погоды все праздничные мероприятия запланированы с 4 января. В тот день в 13:00 для детей стартует игровая программа "С Новым годом, район!". Самые активные ребята получат возможность поучаствовать в подвижных играх с элементами хоккея с мячом.

А вот в первую среду 2022 года, 5 января, в 12:00, на площади начнется игровая развлекательная программа "Рождественская карусель". Само Рождество будет проходить 7 января в 14:00. В этот день в городе пройдет развлекательная программа "Новогодние забавы».