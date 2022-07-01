Власти Новокузнецка опубликовали план мероприятий на День города

0
Фото:  

Полная программа праздничных мероприятий в южной столице Кузбасса появилась в Сети.

Сегодня, 1 июня, в Новокузнецке начнут проводить мероприятия, приуроченные ко Дню города. Празднования продлятся три дня. Горожане смогут побывать на фестивалях, концертах, танцевальных вечерах. Кроме того, 2 июня состоится праздничный салют. Подробную программу опубликовало управление культуры администрации Новокузнецка.


1 июля

9:00-18:00 – Фестиваль-конкурс "Дни шорской культуры", (ул. Ленина,41; ул. Циолковского, 23; ул. Кутузова,12)

13:00 – программа "Мой город-сад", Дом творческих Союзов (пр. Кузнецкстроевский,1)

14:00 – фестиваль "Цветосфера", сквер им. Н.С. Ермакова

16:00 – концерт "Мой любимый город", Сад алюминщиков (ул. Ленина,41)

16:00 – праздничная программа "Кузнецкая матрешка", Сад металлургов Заводского района

16:00-21:00 – концертная программа "Город-404", площадь общественных мероприятий Куйбышевского района

17:00-21:00 – музейный квест "Знай город!", Новокузнецкий краеведческий музей (пр. Пионерский,24).

17:00 – концерт "Этот город самый лучший", сквер у Храма в честь иконы Божией Матери "Утоли мои печали" (ул. Пржевальского,3а)

17:00 – арт-фестиваль "Город талантов", Аллея Авиаторов в Новоильинском районе

18:00 – Фестиваль "Краски Холи", Сад алюминщиков (ул. Ленина,41)


2 июля

11:30-18:00 – "Музейный квартал", Новокузнецкий художественный музей (ул. Кирова,62)

12:00-15:00 – IХ традиционный литературно-краеведческий фестиваль "Кузнецку посвящается!", ЦГБ им. Н. В. Гоголя (ул. Спартака,11)

14:00-16:00 – творческий калейдоскоп "Новокузнецк – город детства", ТРЦ "Планета" (ул. ДОЗ,10а)

14:00-22:00 – рок-фестиваль "Наши в городе", площадь ТРЦ "Планета" (ул. ДОЗ,10а)

22:00 – праздничный салют, площадь ТРЦ "Планета" (ул. ДОЗ,10а)


3 июля

18:00 – концерт с участием оркестра "Новый Кузнецкий биг-бенд", открытая площадка Губернаторского джаз-клуба "Геликон" (ул. Покрышкина,4)

18:00 – танцевальный вечер для старшего поколения, Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова (пр. Металлургов, 16а)

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37712

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined