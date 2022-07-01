Власти Новокузнецка опубликовали план мероприятий на День города

Сегодня, 1 июня, в Новокузнецке начнут проводить мероприятия, приуроченные ко Дню города. Празднования продлятся три дня. Горожане смогут побывать на фестивалях, концертах, танцевальных вечерах. Кроме того, 2 июня состоится праздничный салют. Подробную программу опубликовало управление культуры администрации Новокузнецка.
1 июля
9:00-18:00 – Фестиваль-конкурс "Дни шорской культуры", (ул. Ленина,41; ул. Циолковского, 23; ул. Кутузова,12)
13:00 – программа "Мой город-сад", Дом творческих Союзов (пр. Кузнецкстроевский,1)
14:00 – фестиваль "Цветосфера", сквер им. Н.С. Ермакова
16:00 – концерт "Мой любимый город", Сад алюминщиков (ул. Ленина,41)
16:00 – праздничная программа "Кузнецкая матрешка", Сад металлургов Заводского района
16:00-21:00 – концертная программа "Город-404", площадь общественных мероприятий Куйбышевского района
17:00-21:00 – музейный квест "Знай город!", Новокузнецкий краеведческий музей (пр. Пионерский,24).
17:00 – концерт "Этот город самый лучший", сквер у Храма в честь иконы Божией Матери "Утоли мои печали" (ул. Пржевальского,3а)
17:00 – арт-фестиваль "Город талантов", Аллея Авиаторов в Новоильинском районе
18:00 – Фестиваль "Краски Холи", Сад алюминщиков (ул. Ленина,41)
2 июля
11:30-18:00 – "Музейный квартал", Новокузнецкий художественный музей (ул. Кирова,62)
12:00-15:00 – IХ традиционный литературно-краеведческий фестиваль "Кузнецку посвящается!", ЦГБ им. Н. В. Гоголя (ул. Спартака,11)
14:00-16:00 – творческий калейдоскоп "Новокузнецк – город детства", ТРЦ "Планета" (ул. ДОЗ,10а)
14:00-22:00 – рок-фестиваль "Наши в городе", площадь ТРЦ "Планета" (ул. ДОЗ,10а)
22:00 – праздничный салют, площадь ТРЦ "Планета" (ул. ДОЗ,10а)
3 июля
18:00 – концерт с участием оркестра "Новый Кузнецкий биг-бенд", открытая площадка Губернаторского джаз-клуба "Геликон" (ул. Покрышкина,4)
18:00 – танцевальный вечер для старшего поколения, Новокузнецкий планетарий им. А.А. Федорова (пр. Металлургов, 16а)
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