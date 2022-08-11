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Власти Новокузнецка обвинили углевозы в ухудшении состояния дорог

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Администрация южной столицы Кузбасса обратила внимание на многотонные грузовики на улицах.

Новокузнечане пожаловались градоначальнику на то, что по городу разъезжают груженые углевозы. В частности, многотонные грузовики были замечены в Орджоникидзевском районе. В ответ мэр Сергей Кузнецов рассказал, что сам стал свидетелем того, как углевозы передвигаются по городским улицам. При этом масса их груза, по словам главы города, может составлять около 30 тонн. Специалисты считают, что нагрузка на одну ось такого автомобиля составляет около 12 тонн, что является допустимым, однако градоначальник с этим не согласился.

‒ Зачастую там идет перегруз, они едут грязные и пылят из кузова, создают опасность для движения, ‒ посетовал Кузнецов в передаче "Утро с мэром".

Также градоначальник отметил, что городские дороги в основном строились в то время, когда настолько тяжелых машин не было. Из-за этого тягачи создают опасную нагрузку для мостов и путепроводов. Кроме того, многотонные грузовики, по словам главы Новокузнецка, портят асфальтовое покрытие.

‒ Обследуем все мосты, они подвергаются нагрузке. Асфальт новый превратился в лыжню из-за этого, ‒ рассказал мэр в прямом эфире.

Сергей Кузнецов заявил, что специалисты подготовят обращение в правоохранительные органы по факту передвижения углевозов по городу. Кроме того, градоначальник высказал идею о том, чтобы выделить для таких машин отдельные транспортные коридоры или заставить платить за порчу дорог.

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