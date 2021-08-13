Власти Новокузнецка обследуют жилые дома и соцобъекты города после сильного землетрясения

По словам Елькина, подземные толчки были зафиксированы 13 августа в 03:41 по местному времени. Эпицентр сейсмособытия был в Прокопьевском муниципальном районе, в 59 километрах от Новокузнецка.

- Сила колебаний составила примерно 5,1 магнитуд. На данный момент г. Новокузнецке жертв и разрушений нет, - написал глава Новоильинского района.

Он заявил, что в ближайшее время будет проведено обследование технического состояния многоквартирных домов, социальных объектов и всех строений. Об этом Елькин написал в социальных сетях.



В комментариях к публикации многие новокузнечане отметили, что толчки оказались действительно сильными.

- За свои 30 лет мне первый раз страшно было сегодня, нормально качало так дом на олимпийской у нас, - написала одна из жительниц города.

Другие горожане также сообщили, что почувствовали сильные колебания.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала о землетрясении под Новокузнецком, которое классифицируется как очень сильное.