Власти Новокузнецка обратились в прокуратуру после жалоб горожан на нелегальные маршрутки

Жалоба на нелегальные маршрутки появилась на странице губернатора Сергея Цивилева в соцсетях. Горожанин сообщил, что расплатиться картой и получить билет в них нельзя.

— Как можете прокомментировать наличие маршрута-нелегала в Новокузнецке? Речь о ПАЗиках с маршрутом "3.4.5". Мало того что оплата у них только наличные или онлайн перевод, так они ещё и никаких билетов не дают. Т.е. внаглую уходят от налогов и ответственности, — сокрушается новокузнечанин.

В ответ на комментарий представители горадминистрации пояснили, что обращения на эту тему уже направлены в надзорный орган.

— Управлением по транспорту и связи администрации города Новокузнецка направлены обращения в прокуратуру, — говорится в сообщении властей.

Суть данных обращений заключается в недопустимости осуществления регулярных перевозок пассажиров без заключения договорных отношений, уточнили в мэрии.