Власти Новокузнецка объявили о запуске сезонных маршрутов

По данным градоначальника Новокузнецка Сергея Кузнецова, на территории города с предстоящей субботы, 30 апреля, начнут работать новые сезонные маршруты. При этом схема движения городских маршрутов будет изменена:

№13 "Абашево – 5-я ферма", он будет продлен до остановочного пункта "Сады Приозерное";

№51 "Вокзал – 23 школа", дополнительный автобус будет работать по измененной схеме (под №51С) через ТЦ "Заря" до остановочного пункта "Сады Редаково".

Также на линию выйдут автобусы муниципальных маршрутов:

№6 "Советская пл. – с/о Приозерное";

№12 "Абашево – с/о Жемчужна";

№19 "Абашево – Зыряновские.сады – Дом рыбака".

Мэр указал и перечень следующих межмуниципальных (пригородных) маршрутов:

№165С "Новокузнецк – "Сады Подгорное";

№111 "Дом Творчества – Малая Талда";

№112 "Дом Творчества – Сметанино";

№181 "Молодость Запсиба – Казанково";

№183 "Космонавтов – Сметанино";

№185 "Космонавтов – Чистая Грива";

№187 "Космонавтов – Малая Талда".

Вдобавок чиновник напомнил гражданам, что со 2 мая пенсионеры, передвигающиеся по территории Кемеровской области, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.

Дополнительную информацию о работе городского общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный) или 740 -195. В ближайшее время обновленные расписания транспорта появятся на остановочных пунктах, а также будут размещены на сайте kuzgortrans.ru.