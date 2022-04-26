Власти Новокузнецка объявили о запуске сезонных маршрутов

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С предстоящих выходных на территории южной столицы Кузбасса появятся новые сезонные маршруты, которые позволят гражданам с комфортом передвигаться до нужных пунктов.

По данным градоначальника Новокузнецка Сергея Кузнецова, на территории города с предстоящей субботы, 30 апреля, начнут работать новые сезонные маршруты. При этом схема движения городских маршрутов будет изменена:

  • №13 "Абашево – 5-я ферма", он будет продлен до остановочного пункта "Сады Приозерное";
  • №51 "Вокзал – 23 школа", дополнительный автобус будет работать по измененной схеме (под №51С) через ТЦ "Заря" до остановочного пункта "Сады Редаково".

Также на линию выйдут автобусы муниципальных маршрутов:

  • №6 "Советская пл. – с/о Приозерное";
  • №12 "Абашево – с/о Жемчужна";
  • №19 "Абашево – Зыряновские.сады – Дом рыбака".

Мэр указал и перечень следующих межмуниципальных (пригородных) маршрутов:

  • №165С "Новокузнецк – "Сады Подгорное";
  • №111 "Дом Творчества – Малая Талда";
  • №112 "Дом Творчества – Сметанино";
  • №181 "Молодость Запсиба – Казанково";
  • №183 "Космонавтов – Сметанино";
  • №185 "Космонавтов – Чистая Грива";
  • №187 "Космонавтов – Малая Талда".

Вдобавок чиновник напомнил гражданам, что со 2 мая пенсионеры, передвигающиеся по территории Кемеровской области, смогут бесплатно ездить на общественном транспорте.


Дополнительную информацию о работе городского общественного транспорта Новокузнецка можно получить по телефонам горячей линии МКУ ЦДС: 8-800-600-4770 (звонок по России бесплатный) или 740 -195. В ближайшее время обновленные расписания транспорта появятся на остановочных пунктах, а также будут размещены на сайте kuzgortrans.ru.

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