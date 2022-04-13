Власти Новокузнецка объявили о строительстве новой поликлиники

Новая больница с несколькими блоками появится на территории Центрального района южной столицы Кузбасса.

Медучреждение будет оснащено пунктом первичного приема, кабинетами для узких специалистов, диагностическим блоком центра амбулаторной хирургии, дневным стационаром с центром физиолечения и лечебной физкультуры.

Об этом сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своих соцсетях после проведенного штаба совместно с советником губернатора по проектированию и строительству медицинских учреждений Андреем Николаевым.



Всего в здании расположится 22 терапевтических участка, куда будут прикреплены 37 400 жителей города.