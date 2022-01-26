Власти Новокузнецка объявили о сносе школы среди учебного года

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил об аварийном состоянии здания общеобразовательной школы по результатам технической проверки.

— Срочные меры по закрытию «СОШ № 9» - мера вынужденная, — написал глава города в своем Instagram-аккаунте.

ООО "Южно-Уральский Центр промстройэкспертиза" сделала заключение, что нахождение детей и сотрудников в помещении крайне опасно. В связи с чем было собрано совещание с директорами близлежащих школ, чтобы решить вопрос о расформировании школьников.

Было решено, что ученики младшего звена будут проходить обучение в начальной школе МБОУ № 47, старшее звено в школе № 43

Специально для этого будут оборудованы школьные автобусы.

Однако некоторые родители были несогласны с данным решением, вплоть до создания петиции в Сети.

— Все родители нашей школы убеждены, что школу №9 нужно сохранить полностью, не разделяя на начальную и среднюю. Мы были уверены, что к нашему мнению прислушаются, — написано в тексте петиции.

Ее подписали 799 пользователей, но решение принято. Школу будут демонтировать.